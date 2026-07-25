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Тренер Копенгагена: Маємо бути задоволені, що Полісся не забило більше голів

Олег Дідух — 25 липня 2026, 13:07
Тренер Копенгагена: Маємо бути задоволені, що Полісся не забило більше голів
Бо Свенссон
Getty Images

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон поділився враженнями від поєдинку проти Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.

Слова фахівця наводить пресслужба данського клубу.

"Це був важкий матч, як ми й очікували, проти сильної української команди, яка створила нам багато проблем. Результат є прийнятним, тому що ми маємо бути задоволені, що вони не забили більше голів із кількох своїх чудових моментів, і це цілком заслужено, що вони зрівняли рахунок наприкінці. Ми поступалися в занадто багатьох компонентах гри й протягом більшої частини матчу.

Але ми маємо чудову стартову позицію перед матчем-відповіддю, і зараз ми з нетерпінням чекаємо на два домашні матчі на "Паркені". Найголовніше – це пройти до наступного раунду, і завдяки сьогоднішній нічиїй ми все ще маємо хороші шанси це зробити, і це найважливіше наразі", – заявив Свенссон.

Нагадаємо, 23 липня Копенгаген у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграв унічию 3:3 з Поліссям. Матч-відповідь відбудеться 30 липня.

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