Тренер Копенгагена: Маємо бути задоволені, що Полісся не забило більше голів

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон поділився враженнями від поєдинку проти Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.

Слова фахівця наводить пресслужба данського клубу.

"Це був важкий матч, як ми й очікували, проти сильної української команди, яка створила нам багато проблем. Результат є прийнятним, тому що ми маємо бути задоволені, що вони не забили більше голів із кількох своїх чудових моментів, і це цілком заслужено, що вони зрівняли рахунок наприкінці. Ми поступалися в занадто багатьох компонентах гри й протягом більшої частини матчу.

Але ми маємо чудову стартову позицію перед матчем-відповіддю, і зараз ми з нетерпінням чекаємо на два домашні матчі на "Паркені". Найголовніше – це пройти до наступного раунду, і завдяки сьогоднішній нічиїй ми все ще маємо хороші шанси це зробити, і це найважливіше наразі", – заявив Свенссон.