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Конте зустрівся з керівництвом Наполі: інсайдер повідомив подробиці

Олексій Мурзак — 27 травня 2025, 23:40
Конте зустрівся з керівництвом Наполі: інсайдер повідомив подробиці
Антоніо Конте
Getty Images

Головний тренер Наполі Антоніо Конте зустрівся з керівництвом клубу, де обговорив своє мабутнє.

Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Фахівець мав розмову президентом команди Ауреліо Де Лаурентісом, генеральним директором Мауріціо К'явеллі та спортдиром Джованні Манною.

За інформацією джерела, сторони обмінялися власними думками та цілями на майбутнє, і тепер обміркують позиції один одного.

Напередодні повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера нібито конфлікт з президентом клубу. Сам Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти фахівця і на наступний сезон.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.

Як відомо, спеціаліста хоче запросити Ювентус, який вже зробив першу пропозицію.

Де Лаурентінс Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

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