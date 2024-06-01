Хід конем Де Лаурентіса: стали відомі деталі контракту Конте з Наполі

У контракті Антоніо Конте з Наполі немає пункту про дострокове розірвання угоди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

Це означає, що в разі припинення співпраці клуб не буде повинен виплатити тренеру "неустойку". З іншого боку, неаполітанці забезпечили Конте вигідні фінансові умови. В нього буде одна з найвищих зарплат у Серії А — 6 з половиною мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Антоніо був без роботи більше року — відтоді, як у березні минулого року залишив Тоттенгем. Тоді шляхи італійця та "шпор" розійшлися завчасно, тож клуб виплатив тренеру та його помічникам чималу компенсацію.