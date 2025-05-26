Він вже купив віллу в Італії: президент Наполі – про трансфер Де Брейне

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс дав зрозуміти, що бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне, який залишає Манчестер Сіті у статусі вільного агента, перейде до неаполітанської команди.

Його слова наводить Sky Sports.

"Знаю, що Кевін вже купив віллу в Італії. Ми спілкувалися з ним сьогодні вранці, був відеодзвінок з його родиною. Це офіційно? Контракт ще не підписано, але все серйозно", – сказав де Лаурентіс.

Раніше повідомлялося, що 33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також півзахисник отримав пропозиції від клубу МЛС – Чикаго Файр та одного неназваного європейського клубу. Зазначається, що він має ухвалити рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Нагадаємо, наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.