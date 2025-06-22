Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Конте розповів, чому залишився в Наполі

Олег Дідух — 22 червня 2025, 16:06
Конте розповів, чому залишився в Наполі
Антоніо Конте
Getty Images

Головний тренер Наполі Антоніо Конте розповів про те, чому вирішив залишитися в неаполітанському клубі на наступний сезон.

Слова тренера наводить Corriere della Sera.

"Ні з ким жодних переговорів не було. Усім, хто намагався вийти на мене через посередників, я відповідав однаково: спочатку я зустрінуся з клубом після завершення сезону. І лише якби ця зустріч не задовольнила обидві сторони, я б розглядав інші варіанти.

На нашій зустрічі ми все прояснили, розмова мала ключове значення. Він зрозумів помилки або, принаймні, ті ситуації, які потрібно покращити. У мене є контракт, і саме ця розмова стала вирішальною. Все інше – це чутки, які лише шкодили", – заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, Конте міг покинути Наполі після завоювання чемпіонства у минулому сезоні, його хотів запросити Ювентус. Проте тренер провів зустріч із президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом і вирішив залишитися в клубі на наступний сезон.

Наполі Антоніо Конте

Антоніо Конте

Трансфери та підвищення зарплати: Наполі домовився з Конте
Він повертається: Мілан та Аллегрі погодили умови контракту
У Наполі вірять, що зможуть зберегти Конте на наступний сезон
Конте зустрівся з керівництвом Наполі: інсайдер повідомив подробиці
Папа Римський привітав Наполі з чемпіонством

Останні новини