Це вбиває футбол: Конте розніс календар матчів після важкої травми капітана Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте виступив із жорсткою критикою сучасного футбольного календаря після перемоги над Фіорентиною у 23-му турі Серії А. Наставник заявив, що нескінченний потік матчів "вбиває гравців і вбиває футбол", перетворюючи сезон на "самогубство" для команд без величезної лави запасних.

Його слова передає Reuters.

"Ми не можемо багато сказати, це гра за грою, ми змушені продовжувати використовувати гравців, які повинні відпочивати, але не можуть, це призводить до таких ситуацій. Я продовжую повторювати, що грати всі ці матчі – це вбиває гравців і вбиває футбол. Якщо ми маємо грати 60 матчів на рік, нам потрібен більший склад, інакше це самогубство".

Емоції тренера "блакитних" викликані кадровою ситуацією. Список травмованих зірок Наполі, до якого вже входили Кевін Де Брейне, Давід Нерес, Біллі Гілмор, Андре-Франк Замбо-Ангісса та Маттео Політано, поповнився капітаном команди. Джованні Ді Лоренцо залишив поле у матчі з Фіорентиною з підозрою на розрив хрестоподібних зв'язок.

"Схоже, він серйозно пошкодив коліно, а саме хрестоподібну зв'язку. Це неприємно", – зазначив Конте стан свого капітана.

Італієць порівняв гонитву клубів за прибутками від нових турнірів із "собакою, що ганяється за власним хвостом". За його словами, участь у більшій кількості змагань заради грошей змушує роздувати штат гравців і зарплатні відомості, що робить цей заробіток ефемерним.

"Клуби, здається, не розуміють, що це як собака, яка ганяється за своїм хвостом. Ти борешся за право брати участь у всіх цих турнірах, щоб заробити більше грошей, але це швидкоплинно, тому що чим більше змагань ти проводиш, тим більше гравців ти повинен купувати, тим більше зростають витрати на заробітну плату. Ми говоримо про команду, яка намагається зробити все можливе з тим, що ми маємо у своєму розпорядженні. На щастя, ми набрали ці очки, але якби сезон розпочався сьогодні й ми мали цей склад, за яке місце, на вашу думку, боролася б Наполі? Будьте реалістами. Нам вдається заповнити прогалини, тому що ці хлопці роблять надзвичайні речі. Знову ж таки, на лаві запасних не було багато варіантів. Краще закінчимо на цьому, інакше я скажу ще щось і потраплю в халепу", – закінчив свою промову Конте.

Наполі за поточний сезон провів уже 34 офіційні матчі у всіх турнірах, здобувши сумарно 19 перемог. Левова частка припадає на Серію А, де команда відіграла 23 тури, набравши 46 очок (14 перемог, 4 нічиї, 5 поразок). Окрім цього, неаполітанці провели єврокубкову кампанію в Лізі чемпіонів (8 матчів) та виграли Суперкубок Італії.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, український лівий захисник Віталій Миколенко травмувався у процесі тренування напередодні матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.