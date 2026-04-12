Парма – Наполі. Де та коли дивитися матч 32 туру Серії А

У неділю, 12 квітня, на "Стадіо Енніо Тардіні" відбудеться матч 32 туру італійської Серії А, в якому місцева Парма прийматиме Наполі.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 13:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Наполі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,60. На успіх Парми можна поставити з коефіцієнтом 6,00, на нічию – 3,85.

Нагадаємо, в першому колі Наполі та Парма зіграли в Неаполі внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що Наполі посідає 2 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 65 очок. Натомість Парма із 35 балами йде 13-ю.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.