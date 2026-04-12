Парма – Наполі: прогноз букмекерів на матч 32 туру Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 32 туру італійської Серії А між Пармою та Наполі.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Наполі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,60. На успіх Парми можна поставити з коефіцієнтом 6,00, на нічию – 3,85.

Поєдинок Парма – Наполі відбудеться 12 квітня на "Стадіо Енніо Тардіні". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому колі Наполі та Парма зіграли в Неаполі внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що Наполі посідає 2 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 65 очок. Натомість Парма із 35 балами йде 13-ю.

