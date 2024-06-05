Конте: Моя відданість буде тотальною

Новий головний тренер Наполі Антоніо Конте звернувся до вболівальників.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Наполі — це місце світового значення. Я радий та одержимий ідеєю зайняти місце на тренерському містку "адзуррі". Можу з упевненістю пообіцяти одне: я зроблю все можливе для розвитку команди та клубу. Моя відданість, як і відданість моїх помічників, буде тотальною", — сказав Конте.

Угода між Антоніо та "партенопеями" розрахована до кінця сезону-2025/26. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт не містить пункту про які-небудь виплати в разі дострокового припинення співпраці.

Нагадаємо, Наполі повністю провалив сезон-2023/24 після довгоочікуваного Скудетто в попередній кампанії. "Партенопеї" посіли 10 місце в Серії А та вилетіли з Ліги чемпіонів уже на стадії 1/8 фіналу.