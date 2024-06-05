Наполі офіційно представив Конте

Антоніо Конте став новим головним тренером Наполі.

Про це неаполітанський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Контракт розрахований до кінця сезону-2026/27. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що угода не передбачає жодних виплат у разі дострокового припинення співпраці.

Наполі повністю провалив сезон-2023/24 після довгоочікуваного Скудетто в попередній кампанії. "Партенопеї" посіли 10 місце в Серії А та вилетіли з Ліги чемпіонів уже на стадії 1/8 фіналу.

Конте найбільше відомий завдяки роботі з такими клубами, як Ювентус, Інтер, Челсі й Тоттенгем. Окрім того, з 2014 до 2016 року Антоніо очолював збірну Італії. Серед головних досягнень — 4 чемпіонства в Італії та одне — в Англії.