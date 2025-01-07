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Трофей за два матчі: Консейсау встановив новий рекорд Мілана

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 11:41
Трофей за два матчі: Консейсау встановив новий рекорд Мілана
Сержіу Консейсау
Мілан

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау встановив цікавий клубний рекорд.

Про це повідомляє Opta.

Португальцю знадобилось два матчі для перемоги у турнірі – напередодні "россонері" виграли Суперкубок Італії, перегравши Інтер.

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Попереднє досягнення належало Вінченцо Монтеллі, який провів 18 матчів на посту наставника Мілана, перш ніж виграти Суперкубок.

Раніше Сімоне Індзагі підбив підсумки програного для "нерадзуррі" фіналу.

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