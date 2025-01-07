Трофей за два матчі: Консейсау встановив новий рекорд Мілана

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау встановив цікавий клубний рекорд.

Про це повідомляє Opta.

1 - Sérgio #Conceição is the Milan manager who has taken the fewest matches to win a trophy in the history of the Rossoneri club in all competitions since 1929/30; the previous record was Montella (in the 18th match he won the Italian Super Cup in December 2016). Hit. pic.twitter.com/2XJADGVGed — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2025

Португальцю знадобилось два матчі для перемоги у турнірі – напередодні "россонері" виграли Суперкубок Італії, перегравши Інтер.

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Попереднє досягнення належало Вінченцо Монтеллі, який провів 18 матчів на посту наставника Мілана, перш ніж виграти Суперкубок.

Раніше Сімоне Індзагі підбив підсумки програного для "нерадзуррі" фіналу.