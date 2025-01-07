Трофей за два матчі: Консейсау встановив новий рекорд Мілана
Сержіу Консейсау
Мілан
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау встановив цікавий клубний рекорд.
Про це повідомляє Opta.
Португальцю знадобилось два матчі для перемоги у турнірі – напередодні "россонері" виграли Суперкубок Італії, перегравши Інтер.
Попереднє досягнення належало Вінченцо Монтеллі, який провів 18 матчів на посту наставника Мілана, перш ніж виграти Суперкубок.
Раніше Сімоне Індзагі підбив підсумки програного для "нерадзуррі" фіналу.