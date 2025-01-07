Індзагі – про матч Суперкубку з Міланом: Дуже боляче програвати саме так

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку команди у фіналі Суперкубку Італії проти Мілана.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Дуже болюча поразка, але ми повинні рухатись вперед. Звісно, ми розчаровані. Команда припустилась великої кількості помилок, а заміни Мілана зробили різницю.

Дуже боляче програвати саме так, коли забиваєш два голи. Чалханоглу? Він дуже важливий для нас гравець, але коли ти граєш через два дні на третій, то повинні грати всі", – розповів Індзагі.