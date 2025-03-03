Показали характер, – Консейсау прокоментував поразку Мілана від Лаціо

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау залишився задоволений тим характером, який продемонструвала його команда, догарючи матч з Лаціо вдесятьох.

Слова фахівця наводить журналіст Альфредо Педулла.

"Суперник приїжджає, забиває гол, і ти знову опиняєшся перед складними обставинами. Команда проявила характер і навіть у чисельній меншості ми спочатку зрівняли рахунок, а потім створили моменти, які могли б привести нас до перемоги. А потім пенальті поставив крапку в грі.

Гра складається з атакувальних і захисних моментів. Коли ви перебуваєте у фазі неволодіння м'ячем, ви ніколи не повинні відмовлятись від пресингу. Ми намагаємось удосконалюватись, але це все взаємопов'язано: якщо ти добре граєш у захисті, ти також добре граєш у фазі атаки та навпаки", – розповів Консейсау.