Мілан розпочав пошуки заміни Консейсау

Мілан розпочав пошуки можливої заміни головному тренеру команди Сержіу Консейсау.

Про це повідомляє Football Italia.

Хоча фахівець має пункт у контракті, згідно з яким його буде звільнено у разі непотрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон, доля Консейсау може вирішитись вже у квітні.

Одним з кандидатів на пост головного тренера Мілана є Антоніо Конте, який наразі працює у Наполі. Зазначається, що екстренер Ювентуса міг очолити "россонері" ще влітку, але тоді сторони не змогли знайти спільної мови, а клуб призначив Паулу Фонсеку.

Чинний контракт Консейсау з Міланом розраховано до літа 2026 року.

На цей час італійський гранд посідає восьме місце таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 8 очок.

Нагадаємо, в останньому матчі Мілан програв Болоньї та погіршив свої шанси на потрапляння до зони ЛЧ.