Помер колишній президент Мілана

Колишній президент Мілана Джузеппе Фаріна пішов із життя сьогодні, 22 квітня, у віці 91 року.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

È stato il presidente del Milan all'inizio degli anni Ottanta, avventura intrapresa con coraggio ed entusiasmo. Con profondo senso di rispetto e di partecipazione al lutto, tutto il Club ricorda la figura di Giuseppe Farina e si unisce alla commozione di tutti i suoi famigliari. pic.twitter.com/lwXNVHBJqC — AC Milan (@acmilan) April 22, 2025

За своє життя бізнесмен був президентом 12 різних італійських клубів: Мілана, Віченци, Падови, Аудаче, Вальданьо, Леньяно, Скіо, Ровіго, Беллуно, Роверето, Модени та Палу.

Міланом Фаріна володів у 1982 – 1986 роках. Саме у нього в 1986 році клуб придбав Сільвіо Берлусконі. У 1982 році в період правління Фаріни "россонері" вдруге в історії вилетіли із Серії А.

Також Фаріна запам’ятався тим, що саме у період його правління Віченца видала найкращий сезон у своїй історії. В кампанії-1977/78 команда фінішувала другою в Серії А з володарем Золотого м’яча-1982 Паоло Россі у складі.

Вчора повідомлялося про те, що пішов із життя екстренер Буковини Микола Трубачов.