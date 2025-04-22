Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Помер колишній президент Мілана

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 16:34
Помер колишній президент Мілана
Джузеппе Фаріна (по центру)
ФК Віченца

Колишній президент Мілана Джузеппе Фаріна пішов із життя сьогодні, 22 квітня, у віці 91 року.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

За своє життя бізнесмен був президентом 12 різних італійських клубів: Мілана, Віченци, Падови, Аудаче, Вальданьо, Леньяно, Скіо, Ровіго, Беллуно, Роверето, Модени та Палу.

Міланом Фаріна володів у 1982 – 1986 роках. Саме у нього в 1986 році клуб придбав Сільвіо Берлусконі. У 1982 році в період правління Фаріни "россонері" вдруге в історії вилетіли із Серії А.

Також Фаріна запам’ятався тим, що саме у період його правління Віченца видала найкращий сезон у своїй історії. В кампанії-1977/78 команда фінішувала другою в Серії А з володарем Золотого м’яча-1982 Паоло Россі у складі.

Вчора повідомлялося про те, що пішов із життя екстренер Буковини Микола Трубачов.

Мілан смерть

Мілан

Наполі та Мілан проявляють інтерес до лідера Болоньї
Мілан поступився Аталанті, Болонья сенсаційно переграла Інтер у 33 турі Серії А
Інтер – Мілан: де дивитися матч за вихід у фінал Кубку Італії
Два топклуби Серії А хочуть запросити Анчелотті
Ексзахисник Мілана та збірної Італії завершив кар’єру у віці 31 року

Останні новини