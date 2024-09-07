Проводжання легенди: Коноплянка буде присутнім на матчі Ліги націй Україна — Албанія

Колишній лівий вінгер збірної України Євген Коноплянка буде присутнім на матчі Ліги націй між збірними України та Албанії.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 34-річного гравця таким чином будуть проводжати із футболу, адже нещодавно він оголосив про завершення футбольної кар'єри. Зазначається, що Коноплянка зі сім'єю вже полетів до Праги, де сьогодні відбудеться матч.

За збірну України вінгер провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач. Він посідає третє місце за кількістю голів за збірну, поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб збірної України оголосив заявку на матч Україна — Албанія, який відбудеться сьогодні, 7 вересня. Початок — о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.