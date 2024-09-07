Мудрик поза складом: Ребров оголосив заявку на гру з Албанією

Тренерський штаб збірної України оголосив заявку на гру Ліги націй проти Албанії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті УАФ.

Варто зазначити, що поза складом залишився Михайло Мудрик. Раніше була інформація, що вінгер пропустив попереднє тренування через травму.

Заявка збірної України на гру проти Албанії:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Піхальонок, 21. Владислав Кабаєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.





Нагадаємо, Чемпіон підготував прогноз на поєдинок Україна — Албанія. Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.