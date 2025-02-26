Аморім: Футболісти не відчувають того тиску, який чиниться на мене – вони живуть у бульбашці

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що футболісти не відчувають того тиску, який чиниться на тренерів та живуть у певній "бульбашці".

Слова фахівця наводить ESPN.

"Вони відчувають тиск того, що їх треба перемогти та щоразу після поразки читають пресу та соцмережі. Згодом гравці знов виходять на поле із думками, що треба виправити ситуацію, але в них це не виходить.

Вони дійсно сприймають інформацію зі ЗМІ та від друзів доволі особисто. Це лише поглиблює проблеми команди.

Я не кажу що це погано. Так чи інакше, але вони не розуміють того, який тиск чиниться на тренерів. Футболісти живуть у певній бульбашці, у своєму світі", – вважає Аморім.