Аморім: Футболісти не відчувають того тиску, який чиниться на мене – вони живуть у бульбашці
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що футболісти не відчувають того тиску, який чиниться на тренерів та живуть у певній "бульбашці".
Слова фахівця наводить ESPN.
"Вони відчувають тиск того, що їх треба перемогти та щоразу після поразки читають пресу та соцмережі. Згодом гравці знов виходять на поле із думками, що треба виправити ситуацію, але в них це не виходить.
Вони дійсно сприймають інформацію зі ЗМІ та від друзів доволі особисто. Це лише поглиблює проблеми команди.
Я не кажу що це погано. Так чи інакше, але вони не розуміють того, який тиск чиниться на тренерів. Футболісти живуть у певній бульбашці, у своєму світі", – вважає Аморім.
Окрім того, португалець розповів, що потрібно зробити для боротьби за титули.
"Мені нелегко сидіти тут із вами й казати ці красиві речі. Нам потрібно поліпшити підбір гравців, поліпшити команду. Важливо грамотно підбирати персонал та не робити багато помилок під час цього процесу", – резюмував наставник МЮ.
Зазначимо, що сьогодні "манкуніанці" зіграють в межах 27 туру АПЛ проти Іпсвіча. Стартовий свисток пролунає о 21:30.
Раніше Ерік тен Гаг прокоментував свій досвід роботи в Манчестер Юнайтед.