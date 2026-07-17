Куди ти йдеш, ФІФА? Блаттер розкритикував найбільшу в історії ЧС перерву у фіналі між Іспанією та Аргентиною

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкритикував паузи, які мають відбутися між таймами на фіналі чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною, зазначивши, що матч за звання найкращої збірної на планеті стає все більш схожий на Супербоул.

Своїми думками швейцарець поділився на власній сторінці у соцмережі X.

"Перерви на гідратацію – це був лише початок. У неділю під час фіналу чемпіонату світу відбудеться найяскравіша подія турніру – найдовша перерва між таймами в історії футболу. Фінал чемпіонату світу – копія Супербоула. Куди ти йдеш, ФІФА?".

Зауважимо, що за інформацією Reuters, перерва між таймами у фіналі цьогорічної світової першості займе більше ніж 15 хвилин, що суперечить правилам Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Така велика тривалість паузи зумовлена необхідністю монтажу обладнання для проведення розважального шоу в перерві. Подібний випадок трапиться вперше в історії чемпіонату світу.

Додамо, що Супербоул – це фінальний поєдинок сезону у НФЛ (американському футболі). Також відзначимо, що Блаттер перебував на посаді очільника Міжнародної федерації футболу в період з 1998 до 2015 рік, після чого вимушено подав у відставку через масові звинувачення у корупції.

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому змагатимуться Аргентина та Іспанія, відбудеться 19 липня, стартовий свисток пролунає о 00:00 (за київським часом).

Зауважимо, Білий дім підтвердив, що цю зустріч відвідає президент США Дональд Трамп. Водночас лівий захисник національної команди Іспанії та мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що завершить кар'єру в збірній у разі перемоги на чемпіонаті світу-2026.