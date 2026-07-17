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Кейн: Англії не вистачило останнього шматочка пазлу

Олег Дідух — 17 липня 2026, 17:54
Кейн: Англії не вистачило останнього шматочка пазлу
Гаррі Кейн
Getty Images

Зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після поразки від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Відповідний пост нападник Баварії опублікував на своїй сторінці в Х.

"Зараз немає слів, щоб перебороти відчуття порожнечі в животі. Ми були близькі, дуже близькі до чергового фіналу, але нам трохи не вистачило. Ми віддали всі сили за останні сім тижнів, дуже важко прийняти поразку. Розумію, що очікування були високими, і це логічно.

Ми стукаємо у двері вже 8 років, але нам знову не вистачило останнього шматочка пазлу! Потрібно проаналізувати ситуацію і знайти спосіб стати кращими. Дуже пишаюся хлопцями і тим, що ми показали протягом усього турніру. Ми подолали чимало труднощів у складних матчах і умовах", – написав спортсмен.

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу-2026 Англія програла Аргентині 1:2 і тепер зіграє з Францією в матчі за третє місце (19 липня, 00:00).

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Гаррі Кейн

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