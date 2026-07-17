Кейн: Англії не вистачило останнього шматочка пазлу

Зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після поразки від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Відповідний пост нападник Баварії опублікував на своїй сторінці в Х.

"Зараз немає слів, щоб перебороти відчуття порожнечі в животі. Ми були близькі, дуже близькі до чергового фіналу, але нам трохи не вистачило. Ми віддали всі сили за останні сім тижнів, дуже важко прийняти поразку. Розумію, що очікування були високими, і це логічно.

Ми стукаємо у двері вже 8 років, але нам знову не вистачило останнього шматочка пазлу! Потрібно проаналізувати ситуацію і знайти спосіб стати кращими. Дуже пишаюся хлопцями і тим, що ми показали протягом усього турніру. Ми подолали чимало труднощів у складних матчах і умовах", – написав спортсмен.