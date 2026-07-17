Гвардіола розкрив, що може стати вирішальним фактором для перемоги збірної Іспанії у фіналі ЧС-2026

Знаменитий тренер Жузеп Гвардіола заявив, що не є прихильником якоїсь конкретної команди на чемпіонаті світу-2026, оскільки його більш цікавлять гравці, утім, назвав переваги збірної Іспанії, які можуть їй допомогти проти Аргентини у фіналі мундіалю.

Його слова передає Marca.

"На чемпіонаті світу я обиратиму тих гравців, які мені подобаються; я не вболіваю за конкретну збірну, а за команди, у складі яких грають футболісти, яких я поважаю і з якими я грав, і буду радий вболівати за них.

Якщо Аргентина виграє чемпіонат світу, там є гравці, яких я знаю; те саме стосується Франції; що стосується Португалії, то там є гравці, чия взаємодія на полі мене вразила".

За словами Гвардіоли, за умов гарної форми Родрі та Ламін Ямал можуть стати ключовими футболістами, які нададуть "Фурії Росі" перевагу у цьому поєдинку.

"Якщо Родрі продемонструє свій рівень у центрі поля разом із Педрі та Ламіном Ямалем і буде у найкращій формі, Іспанія може зробити вирішальний внесок".

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня, стартовий свисток пролунає о 00:00 (за київським часом).

Зауважимо, Білий дім підтвердив, що цю зустріч відвідає президент США Дональд Трамп. Водночас лівий захисник національної команди Іспанії та мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що завершить кар'єру в збірній у разі перемоги на чемпіонаті світу-2026.