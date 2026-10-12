Скрипник після перемоги над Лівим Берегом: Погано, що пропустили
Віктор Скрипник
ФК Зоря
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Лівим Берегом (3:1) у 8 турі УПЛ, наголосивши, що він залишився задоволений першим таймом та бажанням футболістів.
Про це він сказав у коментарі клубній пресслужбі.
За його словами, тренерський штаб наголошував на необхідності забити третій м'яч, щоб уникнути нервового завершення зустрічі.
"Чудово, що перемогли. Погано, що пропустили", – сказав Скрипник.
Тренер також відзначив, що команді вдалося реалізувати напрацювання після паузи в чемпіонаті, та висловив сподівання на продовження позитивних результатів.
Говорячи про майбутній виїзд до Шахтаря, Скрипник закликав спочатку зосередитися на домашньому матчі з Чорноморцем.
"Шахтар та Динамо – це флагмани нашого футболу. Водночас – непереможених немає", – наголосив наставник.
Завдяки цій перемозі Зоря піднялася на 6-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.