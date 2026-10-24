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Повага моїм гравцям, які сьогодні дали справжній бій: Скрипник – про нульову нічию із Шахтарем у 10 турі УПЛ

Микола Літвінов — 24 жовтня 2026, 22:12
Повага моїм гравцям, які сьогодні дали справжній бій: Скрипник – про нульову нічию із Шахтарем у 10 турі УПЛ
Віктор Скрипник
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник висловив повагу своїм гравцям після нульової нічиєї з донецьким Шахтарем у 10 турі УПЛ, відзначивши рівень суперників, які представляють Україну в Лізі чемпіонів.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Напевно, якби мені сказали перед грою, що ми зіграємо 0:0, я б одразу погодився. Ми зіграли 0:0 проти Шахтаря, який запалює в Лізі чемпіонів.

Там хлопці хороші, але повага моїм хлопцям, які сьогодні дали справжній бій. Ми намагалися і вперед бігти, і тиснули, і пресингували. Така гра мені подобається".

Також фахівець додав, що його підопічні створювали моменти біля воріт суперників, а не закрилися на власній половині поля.

"Так, були моменти. Я ж про це й кажу, що ми не тільки хотіли на нуль зіграти, ми й шукали свої шанси попереду. Але ще раз кажу: такі команди, як "Шахтар", вирішують, як гратиме суперник.

Особливо в нас в УПЛ. Тому повага хлопцям, і дуже хороша атмосфера. Останнім часом у нас дві перемоги. Зараз 0:0 із Шахтарем – це, напевно, позитив. Тож працюємо далі, дивимося далі".

Нагадаємо, що у попередніх матчах чемпіонату "мужики" здобули у суцільному тумані перемогу над Чорноморцем (2:1) та впоралася на виїзді з Лівим Берегом (3:1).

Віктор Скрипник Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

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