Скрипник розкрив головне завдання Зорі на сезон-2026/27

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник не став робити гучних заяв щодо того, що однією із цілей команди у поточному сезоні-2026/27 є вихід у єврокубки.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

"Ми не можемо говорити, що наша мета – саме вихід до єврокубків. Наше головне завдання – вигравати все, що в наших силах, і не програвати там, де не можна програвати", – заявив Скрипник.

За підсумками 8-ми турів УПЛ "мужики" посідають 6-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 11 балів. Наставник луганського колективу оцінив, наскільки реально, що команда зможе поборотися за вищі позиції у чемпіонаті.

"Будемо дивитися. Зараз говорити, що ми почнемо всіх перемагати, було б неправильно. Кожен матч – це нова історія", – відповів 56-річний коуч.

Востаннє "мужики" грали у єврокубках у груповому етапі Ліги конференцій сезону-2023/24.

В останньому турі Зоря впевнено обіграла Лівий Берег (3:1). Скрипник оцінив виїзну перемогу.

У наступному турі луганський клуб зіграє домашній поєдинок проти одеського Чорноморця – 17 жовтня о 13:00.