Захисник ПСВ може перейти до Баварії – журналіст

Захисник команди ПСВ Сержиньйо Дест потрапив до сфери інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє наближений до ПСВ журналіст Рік Ельфрінк.

Футболіст перебуває у шорт-листі німецького клубу, який уже повідомив оточення гравця про свій інтерес. Наразі офіційні переговори між командами ще не розпочалися, а потенційний трансфер захисника оцінюють у 23-25 мільйонів євро.

Сержиньйо може здійснити перехід уже після завершення чемпіонату світу.

У поточному сезоні Дест зіграв у 38 матчах, де забив 2 голи й віддав 8 результативних передач. За даними Fotmob, американець зробив 99 захисних дій, посівши 51-у (з 53) сходинку за вкладом в оборону серед захисників та 165-у – серед усіх гравців чемпіонату Нідерландів. Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що одноклубник Деста Ісмаель Сайбарі досяг усної угоди з Баварією щодо майбутнього трансферу.