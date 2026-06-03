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Захисник ПСВ може перейти до Баварії – журналіст

Володимир Слюсарь — 3 червня 2026, 08:55
Захисник ПСВ може перейти до Баварії – журналіст
Сержиньйо Дест
IMAGO

Захисник команди ПСВ Сержиньйо Дест потрапив до сфери інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє наближений до ПСВ журналіст Рік Ельфрінк.

Футболіст перебуває у шорт-листі німецького клубу, який уже повідомив оточення гравця про свій інтерес. Наразі офіційні переговори між командами ще не розпочалися, а потенційний трансфер захисника оцінюють у 23-25 мільйонів євро.

Сержиньйо може здійснити перехід уже після завершення чемпіонату світу.

У поточному сезоні Дест зіграв у 38 матчах, де забив 2 голи й віддав 8 результативних передач. За даними Fotmob, американець зробив 99 захисних дій, посівши 51-у (з 53) сходинку за вкладом в оборону серед захисників та 165-у – серед усіх гравців чемпіонату Нідерландів. Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, що одноклубник Деста Ісмаель Сайбарі досяг усної угоди з Баварією щодо майбутнього трансферу.

ПСВ Баварія Мюнхен

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