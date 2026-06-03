Сайбарі досяг усної угоди з Баварією про трансфер

Півзахисник нідерландського ПСВ Ісмаель Сайбарі досяг усної угоди з мюнхенською Баварією щодо умов особистого контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Марокканський футболіст прагне здійснити цей трансфер і вже провів розмову з головним тренером німецького клубу Венсаном Компані. Наразі між командами тривають офіційні переговори щодо переходу гравця.

У поточному сезоні Сайбарі зіграв 37 ігор, в яких забив 19 голів та віддав 9 результативних передач. За версією Transfermarkt, він посідає п'яту сходинку бомбардирів чемпіонату Нідерландів з 15 забити м'ячами. Портал оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що півзахисник мюнхенської Баварії Рафаел Геррейру розглядає варіант із завершенням професійної кар'єри після закінчення контракту.