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Сайбарі досяг усної угоди з Баварією про трансфер

Володимир Слюсарь — 3 червня 2026, 07:30
Сайбарі досяг усної угоди з Баварією про трансфер
Ісмаель Сайбарі
Maxppp

Півзахисник нідерландського ПСВ Ісмаель Сайбарі досяг усної угоди з мюнхенською Баварією щодо умов особистого контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Марокканський футболіст прагне здійснити цей трансфер і вже провів розмову з головним тренером німецького клубу Венсаном Компані. Наразі між командами тривають офіційні переговори щодо переходу гравця.

У поточному сезоні Сайбарі зіграв 37 ігор, в яких забив 19 голів та віддав 9 результативних передач. За версією Transfermarkt, він посідає п'яту сходинку бомбардирів чемпіонату Нідерландів з 15 забити м'ячами. Портал оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що півзахисник мюнхенської Баварії Рафаел Геррейру розглядає варіант із завершенням професійної кар'єри після закінчення контракту.

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