Інтер націлився на найкращого хавбека Серії А-2025/26

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні півзахисника збірної Аргентини та Комо Ніко Паса.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Мадридський Реал незабаром планує активувати опцію зворотного викупу Паса у Комо за 10 мільйонів євро. Після цього іспанський клуб буде готовий розглянути пропозиції щодо продажу 21-річного хавбека та хоче отримати за нього 60 мільйонів євро.

Комо хотів би зберегти Паса в складі й на наступний сезон, проте сума, озвучена Реалом, для італійського клубу є надто високою. За ситуацією пильно слідкує міланський Інтер, який готовий втрутитися у боротьбу за Паса, якщо Комо вибуде з гонки за аргентинця.

Пас став одним із головних відкриттів Серії А останніх двох сезонів. У кампанії-2025/26 він відзначився 12 голами та 7 асистами в 35 матчах та був визнаний найкращим хавбеком Серії А.