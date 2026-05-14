АПЛ назвала претендентів на призи найкращим гравцеві та тренеру сезону

Визначилися імена претендентів на призи найкращим гравцеві та тренеру сезону-2025/26 у АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

На приз найкращому гравцеві претендують 7 гравців: Габріел, Давід Райя, Деклан Райс (всі – Арсенал), Ерлінг Голанн, Антуан Семеньо (обидва – Манчестер Сіті), Морган Гіббз-Вайт (Ноттінгем Форест), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ігор Тьяго (Брентфорд).

На приз найкращому тренеру претендують 6 фахівців: Кіт Ендрюс (Брентфорд), Мікель Артета (Арсенал), Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Андоні Іраола (Борнмут) і Реджис Ле Брі (Сандерленд).

Переможець визначатиметься голосуванням на офіційному сайті АПЛ, воно триватиме до 18 травня.

Напередодні Манчестер Сіті обіграв Крістал Пелес 2:0 у перенесеному матчі 31 туру АПЛ.