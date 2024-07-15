Фрідман: Про всяк випадок Дніпро-1 подасть заявку в УПЛ

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що клуб подасть заявку на новий сезон в Українській Прем'єр-лізі незалежно від того, яке майбутнє чекає на дніпрян.

Про це функціонер заявив у коментарі Sport-express.ua.

"Заявками займається Русол. Він мені сказав, що про всяк випадок Дніпро-1 подасть заявку в УПЛ. Що стосується майбутнього клубу, то поки новин немає, ні хороших, ні поганих. Думаю, все вирішиться наприкінці цього тижня", — сказав Фрідман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпро-1 не зміг розпочати тренувальні збори, оскільки в клубі не вистачає гравців, щоб сформувати склад. Також Дніпро-1 вирішив припинити фінансування юнацької та жіночої команди.

За словами Фрідмана, поточного бюджету вистачить лише до зими. Клуб веде переговори з потенційними спонсорами, щоб продовжити існування.