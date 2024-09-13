Фрідман: Максимов образився? Тоді Дніпро-1 образився через нічию з Минаєм чи поразку Руху

Комерційний директорів Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман не розуміє, чому колишній головний тренер Юрій Максимов ображається на клуб за відсутність трансферів у зимове трансферне вікно.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport.ua.

"Що значить образився? Ми не могли собі тоді цього дозволити. Можу тоді сказати, що клуб образився на Максимова через нічию з Минаєм чи поразку Руху. Русол пропонував тоді Максимову декілька кандидатів, усіх імен не згадаю, але той же Петряк на той момент не мав ігрової практики певний час, інші не влаштовували Максимова з якихось інших причин.

Ми взяли достатньо дорогого Очеретька, більше ми не могли собі нікого дозволити. Команда була повністю укомплектована. Чому було стільки травм, я відповісти не можу. Багато хто каже, що Максимов на пляжі, де пісок, вантажив так гравців, що вони не змогли повернутися у сезон. Але ж він тренер, я не можу йому сказати, що він щось не так робить. Певні претензії були, але не образи", — сказав Фрідман.