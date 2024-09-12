Комерційний директор Дніпра-1: Якби не спонсори, ми могли рухнути ще взимку
Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман детальніше розповів про процес розпаду клубу.
Його слова наводить Tribuna.com.
"Персоналу виплатили все. Футболістам потроху – з кимось розрахувалися, комусь ще винні. Не всі гроші ще на клуб поступили з продажу гравців.
Ми також розрахувалися з компаніями-спонсорами, які спонсорували команду з грудня по травень. Команда задачу, поставлену спонсорами, не виконала – 2-3 місце. Гроші нам позичали, їх довелося повернути. Це не те, що гроші прийшли, і вони пішли на сторону, хтось вкрав, те, що я читаю у пресі.
Нам довелося розрахуватися зі спонсорами, з усім колективом. З футболістами – когось прилаштували, перед кимось є борги"
Також Фрідман відмовився називати імена спонсорів, завдяки яким Дніпро-1 тримався на плаву у період з грудня 2023-го по травень 2024-го.
"Навіщо мені їх називати? Були спонсори, любителі футболу, наші дніпропетровські та київська компанія. Можливо, якби посіли 2-3 місце, вони і далі б спонсорували. А так побачили, що відбувається, що команда розбігається, всі хочуть піти.
Так що те, що гроші кудись виведені, все, що пишуть у пресі – маячня. Там гроші заходили у клуб офіційно як поворотна допомога. Нам треба було повернути ці гроші в одну з перших черг. Якби не вони – ми могли рухнути ще взимку"
Нагадаємо, Дніпро-1 припинив існування у липні 2024 року. Чимало футболістів скаржилися на те, що клуб досі не виплатив їм борги. Зокрема, ексворотар команди звинувачував УАФ у бездіяльності у вирішення цього питання.