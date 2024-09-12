Комерційний директор Дніпра-1: Якби не спонсори, ми могли рухнути ще взимку

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман детальніше розповів про процес розпаду клубу.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Персоналу виплатили все. Футболістам потроху – з кимось розрахувалися, комусь ще винні. Не всі гроші ще на клуб поступили з продажу гравців.

Ми також розрахувалися з компаніями-спонсорами, які спонсорували команду з грудня по травень. Команда задачу, поставлену спонсорами, не виконала – 2-3 місце. Гроші нам позичали, їх довелося повернути. Це не те, що гроші прийшли, і вони пішли на сторону, хтось вкрав, те, що я читаю у пресі.

Нам довелося розрахуватися зі спонсорами, з усім колективом. З футболістами – когось прилаштували, перед кимось є борги"