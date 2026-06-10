Будуть зміни: президент Кудрівки – про плани команди на сезон після збереження прописки в УПЛ

На Кудрівку, яка змогла зберегти прописку в УПЛ на сезон-2026/27, чекають зміни у складі та бюджеті, водночас керівництво залишить на посаді наставника клубу Олександра Протченка.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com повідомив президент команди Роман Солодаренко.

"Звичайно, будуть зміни в команді, буде підсилення, буде переглянуто бюджет, будуть поставлені завдання на наступний сезон з огляду на те, що ми отримали в цьому сезоні. Найближчим часом зберемось з тренерським складом, управлінським персоналом і поставимо завдання.

Послухаємо тренера, що йому треба для нового сезону, яке підсилення, які позиції і сформуємо завдання на наступний сезон. Тренером в Кудрівці на наступний сезон залишається Олександр Протченко", – зазначив Солодаренко.

Нагадаємо, Кудрівка у стикових матчах за право виступати в УПЛ перемогла Агробізнес.