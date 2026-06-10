Гра вийшла дуже нервовою для нас: тренер Кудрівки – про перемогу в матчі-відповіді плейоф за місце в УПЛ

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко поділився враженнями від перемоги над Агробізнесом у матчі-відповіді за право виступати у сезоні-2026/27 Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів УПЛ ТБ.

"Дуже радий, що сьогодні вдалося виконати наше завдання. Гра вийшла цікавою для вболівальників, але дуже нервовою для нас. Порівняно з першим матчем, сьогодні нам багато що вдавалося в атаці. Ми трохи змінили структуру, підготувалися, і це спрацювало. На жаль, не змогли використати більше створених моментів, щоб не доводити гру до такої нервової кінцівки".

Він також відзначив, наскільки сильно вразив його гол Романа Толочко (пенальті) на 90-й хвилині матчу, який зрівняв рахунок.

"Стало ще більш нервово. Але впевненість є завжди. Навіщо тоді робити свою роботу, якщо немає впевненості? Якщо виходити без неї та приймати якісь виклики, то ніколи не досягнеш результату. Є впевненість у собі, у своєму тренерському штабі, у гравцях, уболівальниках, керівництві. Таким чином уся ця велика родина йде до своєї мети, і нам сьогодні це вдалося".

Протченко підтвердив, що Артем Лєгостаєв "напросився" бити пенальті.

"Так, справді. Сказав: "Я піду бити п'ятим". Тоді я побачив його очі, побачив, як впевнено він це сказав, і не бачив сенсу йому перечити чи казати: "Ні, ти не б'єш". До того ж він добре увійшов у гру, забив гол, почувався впевнено. Він був "свіжий", тому не бачив жодних причин йому відмовляти".

Нагадаємо що, що вже визначилися всі учасники Української Прем'єр-ліги на сезон-2026/27.