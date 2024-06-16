Команда, яка схиляється перед Україною. Учасники Євро-2024: Румунія

Збірна Румунії візьме участь у шостому в своїй історії чемпіонаті Європи з футболу.

Чемпіон продовжує представляти команди з числа учасників Євро-2024. На черзі — один із суперників збірної України.

Довідка

Федерацію футболу Румунії засновано в 1909 році

Місце у рейтингу ФІФА – 46

Найбільша кількість матчів за збірну – Дорінел Мунтяну (134 матчі)

Найкращий бомбардир – Адріан Муту, Георге Хаджи (по 35 голів)

Історія

Збірна Румунії брала участь і в першостях світу, і у чемпіонатах Європи. Загалом "курчата" грали на великих форумах 12 разів. І саме меншу кількість — мова про 5 спроб — у змаганнях найкращих національних команд Старого Світу.

Як і випадку із участю в мундіалях, найвищим досягненням румунів на ЧЄ є вихід у чвертьфінал. Така знаменна для цієї країни подія сталася у історичній площині відносно недавно. Мова про початок нового тисячоліття та Євро-2000. Та, команда на чолі іще з Георге Хаджи, складалася й із інших видатних постатей у історії румунського футболу й небезпідставно вважається найсильнішою за час шанування гри №1 в цій країні. Богдан Лобонц, Дан Петреску, Крістіан Ківу, Космін Контра, Дорінел Мунтяну, Адріан Муту, Адріан Іліє, Йонел Ганя — усі ці футболісти представляли клуби провідних чемпіонатів Європи, й зуміли досягти однієї з двох найвищих вершин для своєї збірної.

А от далі успіхи румунів на Євро були скромними. Не рахуючи Євро-2024, у подальшому "курчата" відібралися лише на два турніри, і в обох випадках їхали додому за підсумками вже групового раунду.

Шлях на Євро-2024

Румунія провела кваліфікацію до фінальної частини континентальної першості на диво впевнено. Так, "курчата" потрапили до однієї з найбільш слабких за складом учасників груп відбору, проте вже наявність у компанії суперників збірної Швейцарії наштовхувала на думку, що переможець секстету відомий заздалегідь. І тут румуни здивували.

Команда Едварда Йорданеску не тільки посіла першу сходинку в боротьбі з "наті", співставним за підбором виконавців Ізраїлем, Білоруссю, Косово та Андоррою, а й не програла жодного матчу (+6=4-0). Візитною карткою Румунії стала гра в обороні. В десяти іграх "курчата" витягали м'яча з сітки власних воріт лише 5 разів. Натомість не вразила атака — 16 голів. З усіх переможців відбіркових груп менше забили лише албанці та турки, на таку ж кількість результативних ударів зважилися угорці.

Жереб

Як влучно висловився тренер Румунії про групу, в яку потрапила його команда — "було добре, доки не з’явилася Україна…". Не можемо не погодитися з таким настроєм Едварда Йорданеску, проте по трьом суперникам румунської дружини в квартеті Е все ж пройдемося.

Україна

Більше інформації про "синьо-жовтих" — у багатьох наших окремих матеріалах, зокрема — у цьому.

Бельгія

Колектив Доменіко Тедеско їде на Євро з великими очікуваннями та надіями. Бельгія знову мріє підкорити все ще недосяжну висоту виграного так званим "золотим поколінням", а точніше — тим, що від нього залишилося — титулу за підсумками великого турніру. Так, "червоні дияволи" все ще мають змогу використовувати знання та навички таких майстрів, як Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку чи звернутися до представників нової генерації, як-то Жеремі Доку чи Лоїс Опенда, але колишнього лоску ця збірна вже не має.

Втім, бельгійці залишаються головним претендентом на першу сходинку в групі. Й команді із такими можливостями, якими оперує Румунія, взяти в протистоянні з "дияволами" бодай очко буде складно.

Словаччина

"Репре" виглядають головним конкурентом Румунії в квартеті. Ці команди об'єднує факт слабкої атаки та надійної оборони. У відборі словаки пропускали менше 1 м’яча за матч (8 у 10 зустрічах), а забили лише 17 разів.

Співставні колективи й за підбором виконавців. Щоправда, тут Словаччина все ж має перевагу із більш якісних гравців у середній лінії. Враховуючи, що з "репре" Румунія зіграє в останньому турі, ця гра може виявитися ключовою для обох збірних.

Тренер

Едвард Йорданеску очолив Румунію в січні 2022-го. Едвард — не однофамілець, і не рядовий родич такої непересічної для румунського футболу людини, як Ангел Йорданеску, а його син. Однак, на відміну від батька, наразі такої яскравої кар'єри тренера аж ніяк не має. Втім, можливо в 46-річного спеціаліста все ще попереду.

Йорданеску-молодший дочекався запрошення у головну команду країни після виграного титулу чемпіона Румунії з Клужем. І, незважаючи, на вкрай невдалий стартовий відрізок (без перемог у перших 4 матчах), поступово довіру керманичів румунського футболу та вболівальників заслужив. Едвард робить ставку на ефективність захисту і, як правило, грає від суперника. Ефектного і просто красивого футболу від цього наставника не дочекаєшся. На першому місці в Йорданеску — результат за будь-яку ціну.

Лідер

Раду Дрегушин — єдиний футболіст цієї Румунії, який має потенціал зірки світового масштабу. Ні, наразі до такого статусу 22-річному захиснику, зважаючи на невдалі півроку в складі Тоттенгема, де він опинився в зимове трансферне вікно, далеко, але перспектива зростання за ним лишається. Після трансферу з Дженоа грати у футбол він точно не розучився, а сам турнір кращих команд Старого Світу напевно розглядає в якості, серед іншого, й вітрини для демонстрації своїх можливостей.

Дрегушин — це жорсткість та подекуди зразкова гра на другому поверсі. А от внизу в цілому та в грі один в один він не такий майстерний, і цим варто користатися. Разом з тим, Раду має беззаперечний авторитет у партнерів, і є лідером роздягальні.

Втрати

Наставник збірної Румунії недорахувався двох футболістів, які могли б допомогти "курчатам" на турнірі. Втім, у випадку з Олімпіу Моруцаном та Крістіаном Манею ситуації різні. Перший не поїхав на Євро-2024 через травму, отриману в кінцівці сезону. Моруцан грав іще у березні в контрольному матчі з Колумбією. Проте доля підкинула атакувальному хавбеку випробування у вигляді пошкодження, й футболіст Анкарагюджю чемпіонат Європи подивиться по телевізору.

З Манею ситуація інша. Цей правий захисник отримав серйозну травму іще перед стартом сезону-2023/24, і врешті повернутися на колишній рівень чи то не зміг, чи то не встиг. Так футболіст Клужа втратив шанс зіграти на змаганні всього свого життя.

Заявка

Воротарі: Флорін Ніце (Газіантеп), Гораціу Молдован (Атлетико), Штефан Тірновану (Стяуа)

Захисники: Андрей Раціу (Райо Вальєкано), Раду Дрегушин (Тоттенгем), Богдан Раковіцан (Ракув), Адріан Рус (Пафос), Йонуц Неделчару (Палермо), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Васіле Могош (ЧФР Клуж), Нікушор Банку (Університатя Крайова)

Півзахисники: Деян Сореску (Газіантеп), Маріус Марін (Піза, Італія), Александру Чікелдеу (Коньяспор), Разван Марін (Емполі), Ніколае Станчу (Дамак), Денніс Манн, Валентин Міхейле (обидва — Парма), Яніс Хаджи (Алавес), Адріан Шут, Даріус Олару, Флорінел Коман (усі — Стяуа)

Нападники: Деніс Дрегуш (Газіантеп), Джордже Пушкаш (Барі), Деніс Алібек (Муайтер), Данієль Бірліджа (ЧФР Клуж)

Тактика

Йорданеску надає перевагу двом моделям ведення гри, з яких одну вважає більш пріоритетною, проте не завжди використовує в матчах проти суперників, яких вважає потенційно сильнішими за свою команду. Мова про 4-1-4-1 та 4-2-3-1. Останню побудову Едвард дістає з умовної шухляди, коли бажає зіграти від оборони, та скористатися послугами додаткового опорного хавбека.

Чи вважає він Україну командою, якій потрібна більш прискіплива увага в центрі поля — питання, як і те, чи зіграє поряд з колегою Тараса Степаненка Разваном Маріном ще один захисний хавбек Адріан Шут.

Оптимальний склад

Молдован — Ратіу, Дрегушин, Бурке, Банку — Марін — Ман, Станчу, Хаджи, Коман — Пушкаш

Легенда

Адріан Муту зумів не тільки забити таку ж кількість голів за Румунію, як і Георге Хаджи, але й став для своєї нації фігурою подібного масштабу. Втім, обох найвеличніших румунських футболістів об'єднує, як непростий характер, так і тяга до скандалів, яких у житті та кар'єрі двох "десяток" було хоч греблю гати.

Втім, ми все ж про футбол, а на цій ниві Адріан, незважаючи на "дружбу" з такими поганими речовинами, як наркотики, досяг багато. Для порівняння, свої 35 голів за Румунію Муту забив у 77 іграх, тоді як Хаджи знадобилося 124 матчі. Разом з тим, встиг Муту голосно заявити про себе й на клубному рівні, де в складі Парми, Ювентуса та Фіорентини демонстрував найкращий футбол у кар'єрі. Врешті, 161 гол у 437 матчах протягом кар'єри говорять самі за себе. Сьогодні про футболіста такого рівня у складі "курчат" вболівальники збірної Румунії можуть хіба що мріяти.

Прогноз

Румунська збірна аж ніяк не є "солодкою булочкою" в квартеті E чемпіонату Європи з футболу, але саме ця команда поступається іншим трьом опонентам за підбором виконавців та потенціалом. Звісно, номінальна сила футболістів команди в сучасному світі вирішує далеко не все, але у випадку з румунами варто зважати й на тренерський фактор. Йорданеску зовсім не схожий на чарівника, який має в рукаві ті чи інші тузи в сфері тактики, здатні вразити бодай двох із трьох суперників у групі.

Мова про Україну та Словаччину. Не кажучи вже про Бельгію. Команди Сергія Реброва та Франческо Кальцони виглядають цікавішими в усіх аспектах гри, й нав'язати боротьбу бодай співвітчизникам Марека Гамшика румунам теж буде складно. Ні, ситуацію, за якої "курчата" залишаться без очок за підсумками групового раунду, уявити важко. Проте саме Румунія виглядає тим колективом, який, найбільш вірогідно, посяде четверте місце в групі.