Тренер збірної Румунії: Група на Євро виглядала легкою, але потім до нас потрапила Україна
Головний тренер збірної Румунії Едуард Йорданеску вважає, що збірна України підвищила складність групи E на Євро-2024.
Слова 45-річного фахівця цитує видання A Bola.
"Група, в яку ми потрапили на Євро, спочатку виглядала легкою. Але потім до нас потрапила збірна України, і складність цієї групи значно зросла.
Збірна України — команда з дуже хорошими футболістами, які виступають у сильних чемпіонатах. Вони, безумовно, також матимуть величезну мотивацію, враховуючи те, що відбувається в Україні з цією сумнозвісною війною", — сказав Йорданеску.
Зазначимо, що збірна України розпочне турнір саме з поєдинку проти Румунії. Гра відбудеться 17 травня.
Нагадаємо, "синьо-жовті" розписали безгольову нічию у товариському матчі проти Німеччини.