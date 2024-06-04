Тренер збірної Румунії: Група на Євро виглядала легкою, але потім до нас потрапила Україна

Головний тренер збірної Румунії Едуард Йорданеску вважає, що збірна України підвищила складність групи E на Євро-2024.

Слова 45-річного фахівця цитує видання A Bola.

"Група, в яку ми потрапили на Євро, спочатку виглядала легкою. Але потім до нас потрапила збірна України, і складність цієї групи значно зросла.

Збірна України — команда з дуже хорошими футболістами, які виступають у сильних чемпіонатах. Вони, безумовно, також матимуть величезну мотивацію, враховуючи те, що відбувається в Україні з цією сумнозвісною війною", — сказав Йорданеску.