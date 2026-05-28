Болонья оголосила про відхід головного тренера

48-річний італійський фахівець Вінченцо Італьяно покинув посаду головного тренера Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін. Разом із Італьяно клуб покинув весь його тренерський штаб.

Італьяно очолював Болонью з літа 2024 року. В сезону-2024/25 привів команду до перемоги в Кубку Італії. Сезон-2025/26 Болонья завершила на восьмому місці в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося про інтерес до Італьяно з боку Наполі. Сам тренером готовий замінити Антоіно Конте, проте пріоритетною кандидатурою для неаполітанського клубу є Массіміліано Аллегрі.

До Болоньї Італьяно працював із Вігонтіною, Уніоном Ардзіньяно Чампо, Трапані, Спецією та Фіорентиною.