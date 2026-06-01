Колишній захисник Болоньї загинув унаслідок ДТП

Колишній захисник Болоньї Маріос Іконому помер в лікарні після дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомило La Gazzetta dello Sport.

Ексфутболіст потрапив в аварію під час їзди на своєму скутері, коли зіткнувся з автомобілем, що намагався розвернутися в центрі міста Йоаніна, Греція.

Спортсмен отримав важкі травми голови та перебував у реанімації після термінової операції, проте медикам не вдалося його врятувати.

Грецький захисник завершив ігрову кар'єру в 2024 році у складі грецького Панетолікоса, а раніше виступав за італійські Кальярі, Барі, СПАЛ і Сампдорію, а також за атенський АЕК, данський Копенгаген та національну збірну Греції.

Нещодавно також пішов із життя колишній захисник Олімпіакоса та збірної Греції Параскевас Анцас.

Нагадаємо, що Болонья оголосила про відхід головного тренера Вінченцо Італьяно.