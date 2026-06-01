Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній захисник Болоньї загинув унаслідок ДТП

Володимир Слюсарь — 1 червня 2026, 18:51
Колишній захисник Болоньї загинув унаслідок ДТП
Маріос Ойконому
ФК Копенгаген

Колишній захисник Болоньї Маріос Іконому помер в лікарні після дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомило La Gazzetta dello Sport.

Ексфутболіст потрапив в аварію під час їзди на своєму скутері, коли зіткнувся з автомобілем, що намагався розвернутися в центрі міста Йоаніна, Греція.

Спортсмен отримав важкі травми голови та перебував у реанімації після термінової операції, проте медикам не вдалося його врятувати.

Грецький захисник завершив ігрову кар'єру в 2024 році у складі грецького Панетолікоса, а раніше виступав за італійські Кальярі, Барі, СПАЛ і Сампдорію, а також за атенський АЕК, данський Копенгаген та національну збірну Греції.

Нещодавно також пішов із життя колишній захисник Олімпіакоса та збірної Греції Параскевас Анцас.

Нагадаємо, що Болонья оголосила про відхід головного тренера Вінченцо Італьяно.

Болонья Збірна Греції з футболу

Збірна Греції з футболу

Помер екс-гравець збірної Греції, який виступав на Євро-2008
Румунія переграла Австрію, Данія – Грецію, Чехія програла Фарерським островам у кваліфікації ЧС-2026
Італія та Ізраїль влаштували гольову феєрію у кваліфікації чемпіонату світу 2026, Данія розгромила Грецію
Грецький гравець агенції Шаблія відмовився переходити в російський гранд
Провал у другому таймі позбавив Україну виступів у дивізіоні А Ліги націй

Останні новини