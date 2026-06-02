Колишній тренер збірної Бельгії очолив Болонью

Німецько-італійський тренер Доменіко Тедеско очолив клуб Серії А Болонью.

Про це повідомив офіційний сайт "червоно-синіх".

Фахівець підписав контракт до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Тедеско народився 12 вересня 1985 року в італійському Россано. У віці двох років разом з батьками переїхав до Німеччини. Доменіко не став професійним футболістом. Він грав за аматорський Айхвальд у Регіональній лізі.

Тренерську діяльність розпочав у 2013 році. Спочатку працював з юнацькими командами Штутгарта та Гоффенгайма. У 2017 році очолив дорослу команду Ерцгебірге Ауе.

Згодом тренував Шальке 04, московський Спартак, Лейпциг, збірну Бельгії. Останім місцем роботи Тедеско був турецький Фенербахче, з яким він виграв Суперкубок країни у 2025 році.

Після поразки "жовтих канарок" від Галатасараю (0:3) тренера звільнили.

