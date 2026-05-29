Екстренер збірної Бельгії очолить Болонью
Новим головним тренером Болоньї стане Доменіко Тедеско.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони вже досягли домовленості щодо контракту. Очікується, що найближчим часом фахівець офіційно підпише угоду з італійським клубом.
Угода буде розрахована на 3 роки або на 2 роки з опцією продовження ще на рік.
Доменіко раніше тренував Штутгарт, Гоффенгайм, Шальке, Спартак, Лейпциг та збірну Бельгії. Його останнім місцем роботи був Фенербахче, який він покинув у квітні.
Тедеско керував командою турецької Суперліги з вересня 2025-го. Відтоді колектив провів під керівництвом італійського спеціаліста 45 ігор та привів до Суперкубку країни.
Напередодні 48-річний італійський фахівець Вінченцо Італьяно покинув посаду головного тренера Болоньї. Сезон-2025/26 команда завершила на восьмому місці в турнірній таблиці Серії А.