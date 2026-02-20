Ексгравець Колоса перейде у клуб Першої ліги

Колишній півзахисник Колоса Павло Оріховський, який покинув ковалівців влітку, стане гравцем команди Першої ліги Фенікс-Маріуполь.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

29-річний футболіст справив позитивне враження на головного тренера команди Максима Фещука під час останньої тренувальної сесії та контрольного матчу. Після чого клуб та гравець досягли домовленості про співпрацю.

Очікується, що угода гравця з клубом буде розрахований до завершення сезону, тобто до літа.

Нагадаємо, півзахисник приєднався до Колоса влітку 2019 року по орендній угоді з київським Динамо, а за пів року підписав повноцінний контракт. Дебютував за ковалівців 31 серпня 2019 у виїзній грі проти СК Дніпро-1 (1:2).

3 листопада того ж року забив перший гол за Колос в рамках УПЛ у ворота донецького Олімпіка. Всього Павло провів за головну команду 123 матчі, в яких забив 20 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Також Оріховський грав за Динамо, Чорноморець, Арсенал та Рух.

Напередодні Колос оголосив про підписання центрального захисника Даніїла Хрипчука.