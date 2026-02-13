Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос націлився на трансфер бразильського півзахисника

Олександр Булава — 13 лютого 2026, 14:30
Колос націлився на трансфер бразильського півзахисника

Ковалівський Колос зацікавлений у трансфері універсального півзахисника Байї Мікейаша.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний бразилець може зіграти на позиції опорника та інсайда. В його активі майже 90 матчів у бразильській Серії В.

Контракт Мікейаша завершується 31 грудня. У зв'язку з цим Колос може підписати гравця за символічну компенсацію та відсотки від наступного продажу.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Колос продав до Полісся Іліра Краснічі. Команду також покинули вінгери Олег Ільїн, Максим Третьяков та форвард Матіас Оєвусі.

Натомість Колос підписав нападника Ардіта Тахірі, експівзахисника Ворскли Артема Челядіна та повернув з оренди Олега Криворучка.

Колос Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Перемоги Колоса та Руха, нічия Металіста 1925: результати спарингів за участю українських клубів
Колос віддав в оренду легіонера, який мав стати лідером команди
ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ
Колос повернув з оренди 21-річного півзахисника
Голкіпер клубу УПЛ розділяє другу сходинку в рейтингу найнадійніших воротарів світу віком до 23 років

Останні новини