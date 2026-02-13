Колос націлився на трансфер бразильського півзахисника

Ковалівський Колос зацікавлений у трансфері універсального півзахисника Байї Мікейаша.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний бразилець може зіграти на позиції опорника та інсайда. В його активі майже 90 матчів у бразильській Серії В.

Контракт Мікейаша завершується 31 грудня. У зв'язку з цим Колос може підписати гравця за символічну компенсацію та відсотки від наступного продажу.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Колос продав до Полісся Іліра Краснічі. Команду також покинули вінгери Олег Ільїн, Максим Третьяков та форвард Матіас Оєвусі.

Натомість Колос підписав нападника Ардіта Тахірі, експівзахисника Ворскли Артема Челядіна та повернув з оренди Олега Криворучка.