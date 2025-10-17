Українська правда
Колос підписав одного з колишніх лідерів Ворскли

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 21:20
Колос підписав одного з колишніх лідерів Ворскли
Артем Челядін
ФК Колос

Колос оголосив про підписання колишнього півзахисника Ворскли Артема Челядіна.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Футболіст перейшов у нову команду на правах вільного агента. Про деталі угоди не розголошується.

Раніше ЗМІ повідомляли, що контракт буде розрахований на 2 роки та без будь-якої компенсації.

У сезоні 2024/25 Челядін зіграв за Ворсклу 25 матчів, відзначився 1-м голом та 1-м асистом. Всього за полтавців він відіграв 138 поєдинків в яких забив 4 голи та зробив 10 гольових передач.

Нагадаємо, в середині вересня Ворскла знову отримала трансферний бан від ФІФА.

