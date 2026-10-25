Колос декласував Ладомир у 13 турі Прайм-ліги

Жіноча команда Колосу розгромила Ладомир в матчі 13 туру Прайм-ліги.

Гра завершилась із рахунком 6:0 на користь господарок поля.

Футболістки не змогли нічого протиставити суперницям з Ковалівки, пропустивши шість голів без відповіді. Волинянки створили обмаль гольових моментів, щоб бодай забити гол престижу.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

13 тур, 25 жовтня

Колос – Ладомир 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Остапів, 2, 2:0 – Федоренко, 37, 3:0 – Котяш, 50, 4:0 – Остапів, 62, 5:0 – Семків, 64, 6:0 – Леспух, 89

Колос завдяки перемозі набрав 26 очок і принаймні тимчасово піднявся на третє місце чемпіонату України. Ладомир має вісім залікових балів і розмістився на шостій позиції.

Напередодні лідерки першості Харків без проблем здолали уманських Пантер.