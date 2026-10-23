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Гра почалася важко: Костишин відреагував на перемогу Колоса над Вересом

Софія Кулай — 23 жовтня 2026, 18:38
Гра почалася важко: Костишин відреагував на перемогу Колоса над Вересом
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів, що початку матчу 10-го туру УПЛ-2026/27 проти рівненського Вереса видався важким для його команди.

Про гру він висловився у коментарі для УПЛ ТБ.

"Якщо бути чесним, гра почалася важко, і, напевно, цей стандарт допоміг нам трішки заспокоїтися. А в другому таймі ми переконливо виглядали і по грі. Другий тайм – це вже більш солідна гра, а в першому було важко, якщо бути об'єктивним", – сказав Костишин.

Окремо, наставник ковалівського клубу відзначив автора другого голу у ворота рівнян македонця Луку Станковського. 49-річний фахівець порівняв стиль легіонера з Артемом Мілевським.

"Зрозуміло, що він Лука, десь Модрич, але за стилем – чистий Мілевський", – відповів Костишин.

Поєдинок закінчився перемогою Колоса з рахунком 2:0.

Завдяки цій виїзній звитязі ковалівці набрали 11 балів та тепер посідають 8-ме місце у турнірній таблиці УПЛ. Натомість Верес, який зазнав вже трьох поразок поспіль, із 9 пунктами йде 10-м.

Додамо, що у наступному турі Верес прийме Чорноморець (31 жовтня о 15:30), а Колос зіграє домашній матч проти Полісся (1 листопада о 13:00). Із рештою розкладу 11-го туру можна ознайомитися – тут.

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