Туран – про перемогу Шахтаря над Колосом: Вдячий команді за той максимум, який вона продемонструвала

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про перемогу команди над Колосом в матчі 9 туру УПЛ.

Своїми думками фахівець поділився з клубною пресслужбою.

"Вдячний усім, хто долучився до цієї перемоги, до цього шляху. Це, звісно, гравці, проте також мій тренерський штаб і весь персонал Шахтаря. Після попереднього матчу Ліги чемпіонів мали буквально три-п'ять годин, коли могли трішки посвяткувати й водночас поспати перед наступною подорожжю.

Сьогодні ми вже знову змушені бути тут і проводити черговий поєдинок чемпіонату України. Тому вдячний їм за все, за той максимум, який вони віддали як на полі, так і за його межами, за боротьбу", – розповів Туран.

Окрім того, турецький наставник висловився про кадрові зміни за ходом матчу проти ковалівців.

"Ми мали дві тактичні опції, які готували заздалегідь. Це могла бути заміна Педро Енріке на Вінісіуса Тобіаса, разом із тим ми планували поміняти Криськіва на Очеретька. Вагалися між цими двома опціями.

З погляду виходу Очеретька на заміну ми могли б додати більше динаміки та агресії в центрі поля, зробити гру динамічнішою, оскільки пропущений гол призвів до того, що перевага над нашим суперником скоротилася лише до одного м'яча. Нам украй необхідні були саме ця динаміка та агресія в центрі поля", – резюмував тренер "гірників".

За підсумками поєдинку Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, набравши 24 очки.

Наступний свій матч донеччани зіграють у середу, 21 жовтня – суперником стане Інтер в Лізі чемпіонів. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Арда Туран назвав головні цілі команди на сезон-2026/27 у Лізі чемпіонів.