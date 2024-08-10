Колос та Інгулець оголосили склади на матч 2 туру УПЛ

Стали відомі стартові склади Колоса та Інгульця на матч 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко (к), Бурда, Лучкевич, Харатін, Оріховський, Алефіренко, Гагно, Велетень, Салабай

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Малиш, Шершень, Дубілей, Петько, П'ятов, Волохатий, Богунов, Білоцерковець, Козак (к)

Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 18:00, на стадіоні "Колос" у Ковалівці.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, що в першому турі УПЛ Зоря вирвала перемогу над Інгульцем, а Чорноморець зазнав поразки від Кривбаса.