Рух переміг Колос: огляд скандального матчу 23 туру УПЛ

Сьогодні, 7 березня, відбувся матч 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух переміг ковалівський Колос.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. На останніх секундах гри арбітр прийняв суперечливе рішення, не призначивши пенальті у ворота Руха за гру рукою.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 7 квітня

Колос – Рух 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 27 Карабін

Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Бурда, Козік (Владою 46), Демченко (Гагнідзе 62), Оріховський (Еліас Теллес 62), Ррапай, Третьяков (Алефіренко 73), Велетень, Болівар (Сидоров 46).

Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Роман, Лях, Слюсар (Горін 46), Едсон (Рябов 71), Пастух, Карабін (Руніч 88), Алмазбеков (Фаал 54), Климчук.

Попередження: Ррапай 90 – ...

Ця поразка не дозволила Колосу бодай трохи відірватися від зони перехідних матчів. У команди стільки ж балів, як в Оболоні та Ворскли (по 21), і лише за додатковими показниками клуб випереджає суперників у боротьбі за виживання.

Нагадаємо, у 23 турі Оболонь мінімально здолала Інгулець, а Ворскла у меншості програла Зорі.