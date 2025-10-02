Колос продовжив контракт з капітаном

Лівий захисник та капітан Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. При цьому зазначається, що 32-річний гравець залишиться на тривалий термін.

Цього сезону оборонець зіграв у 8 матчах та відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Колоса Імір Краснічі вже взимку може змінити клубну прописку.

Також стало відомо, що Колос на цьому тижні оголосить про підписання півзахисника Ворскли Артема Челядіна.