Колос продовжив контракт з капітаном
Колос
Лівий захисник та капітан Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з командою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. При цьому зазначається, що 32-річний гравець залишиться на тривалий термін.
Цього сезону оборонець зіграв у 8 матчах та відзначився 1 голом.
Раніше повідомлялося, що центральний захисник Колоса Імір Краснічі вже взимку може змінити клубну прописку.
Також стало відомо, що Колос на цьому тижні оголосить про підписання півзахисника Ворскли Артема Челядіна.