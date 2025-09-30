Легіонер Колоса взимку може змінити клубну прописку: ЗМІ назвали потенційні клуби

Центральний захисник Колоса Імір Краснічі вже взимку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, потенційними фаворитами в боротьбі за універсального оборонця збірної Косова можуть стати Металіст 1925 (немає рівноцінної альтернативи Калюжному в опорній зоні) та Полісся (є потреба в надійному та технічному центрбеку).

Втім, стартова ціна на Краснічі складатиме 1,5 млн євро.

"Тож не варто виключати можливості продовження кар'єри футболіста за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що захисником влітку цікавилося Динамо, однак трансфер зірвався.

Нагадаємо, захисник збірної Косова перейшов до Колоса у вересні 2024 року та має контракт з клубом до 30 червня 2027-го. У поточному сезоні він провів за Колос 6 матчів в УПЛ, без результативних дій.