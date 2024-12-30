Цурікова визнано найкращим гравцем Колоса у 2024 році

Найкращим гравцем року, що минає, у складі ковалівського Колосу вболівальники визнали захисника Андрія Цурікова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст у голосуванні фанатів отримав 59% голосів. Друге місце посів Іван Пахолюк (40%). Третім став Олександр Демченко (1%).

У поточному сезоні Цуріков провів 17 матчів за Колос та забив 2 голи і віддав 1 асист.

Раніше з’явилась інформація, що Цуріков продовжив контракт з клубом до літа 2026 року.